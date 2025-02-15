До -15 градусов и снег прогнозируют в Псковской области завтра
Облачная погода и небольшой снег ожидаются на территории Псковской области в воскресенье, 16 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём ожидается от -4 до -9 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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