Минпросвещения рекомендует ограничивать использование гаджетов детьми до двух лет

23:59, 16 февраля 2025, ПАИ

Детей младше двух лет следует ограничить в использовании гаджетов, поскольку это может значительно ухудшить их интеллектуальные и коммуникативные способности. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в центре знаний «Машук», пишет ТАСС.

Она отметила, что у детей до двух лет экранного времени не должно быть вовсе, поскольку всё, что закладывается в плане психических процессов и формирования коммуникативных функций, зависит исключительно от голоса родных и близких, а также от прямого и непосредственного взаимодействия. Она также добавила, что полностью проконтролировать этот процесс невозможно.

Лариса Фальковская привела в качестве примера данные международных исследований, которые показывают, что раннее использование гаджетов значительно ухудшает интеллектуальные и коммуникативные способности, особенно у детей дошкольного возраста.