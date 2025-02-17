Наталья Иванова прокомментировала выход из строя одного из котлов отопления в Заплюсье

08:16, 17 февраля 2025, ПАИ

Работу второго котла в посёлке Заплюсье пытаются восстановить, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова в своём телеграм-канале.

«За ночь работу второго котла восстановить в нужных температурах не удалось. Пока по-прежнему работает один котёл. Причину выясняют и приступят к устранению», – отметила Наталья Иванова.

На место выехали руководители теплоснабжающей организации и округа, заверила она.