Стало известно, на что работодатели обращают внимание при трудоустройстве

10:19, 17 февраля 2025, ПАИ

85 % опрошенных работодателей внимательно изучают отзывы бывших нанимателей на сотрудника, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Каждый седьмой рекрутер признался, что несколько раз отказывал кандидату с сильными навыками из-за плохих отзывов о нём. Ещё 52 % участников опроса сказали, что могут отклонить резюме человека, если негативных отзывов о нём окажется слишком много.

75 % респондентов-соискателей так же, как и работодатели, изучают отзывы как о компании в целом, так и о руководителе. Чаще всего оценки на потенциального начальника собирает 81 % работников сферы искусств и продаж, 79 % специалистов IT и digital, 78 % мастеров строительного сектора, 75 % людей из финансовой отрасли и 61 % сотрудников образования.

Так, 46 % соискателей один или два раза, а 22 % более трёх раз отказывались от привлекательного предложения по работе из-за негативных отзывов от бывших сотрудников работодателя.