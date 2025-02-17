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Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

За выходные горели три бани. Первая – на улице Революционной в Порхове, вторая – в СНТ «Ерусалимка» в Ядровской волости Псковского района, третья – на улице Заречной в Гдове.

Кроме того, горел контейнер на улице Ставского в Великих Луках, а также гараж и автомобиль Mazda 323 F 1999 года выпуска на улице Рябиновой в деревне Калдобино Великолукского района.

Ещё один пожар произошёл в хозяйственной постройке на улице Мирной в деревне Портянниково Псковского района. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом, три хозяйственные постройки, 21 птицу и 15 кроликов.

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