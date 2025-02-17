Более 80 боеприпасов и 31 единицу оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10:55, 17 февраля 2025, ПАИ

Более 80 боеприпасов и 31 единицу оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 10 по 16 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 31 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили семь административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.