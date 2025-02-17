Иван Белугин запустил опрос о возможности создания в Локне мурала в честь Александра Матросова

11:38, 17 февраля 2025, ПАИ

Жителям Локнянского муниципального округа предлагают выбрать, стоит ли создавать в Локне мурал, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Опрос на своей странице в соцсети «ВКонтакте» запустил глава муниципалитета Иван Белугин.

«Друзья! Появилась идея украсить Локню муралом, посвящённым подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Легендарный рядовой шагнул в бессмертие на локнянской земле, став примером мужества, самопожертвования и истинной любви к Родине. Как вы относитесь к такой инициативе? Ваше мнение важно!» – отметил Иван Белугин.

Напомним, Александр Матросов – красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота.

Александр Матросов погиб 27 февраля 1943 года в деревне Чернушки Псковской области.