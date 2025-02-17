Наталья Федорова встретилась с руководителями образовательных учреждений

13:19, 17 февраля 2025, ПАИ

Совещание с представителями образовательных организаций Псковского района провела глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации района.

Участники совещания обсудили с главой района подготовку к летнему ремонту, работе со сметной документацией, а также необходимость регулярного контроля обслуживающих организаций.

«Не обошли вниманием темы организации финансово-хозяйственной деятельности школ и садиков, безопасности детей при организации подвоза к местам обучения и внутри образовательных учреждений, охраны труда для работников школ и другие», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Также представители образовательной деятельности обсудили и вопросы организации учебно-воспитательного процесса, организации и финансирования школьного питания, а также закупку учебников на 2025–26 учебный год.

«Глава муниципалитета пожелала успехов директорам и напомнила, что от позиции руководителя и организации работы зависит результат деятельности всего учреждения», – отметили в пресс-службе.