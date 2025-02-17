Недобросовестный подрядчик заплатит штраф в полтора миллиона рублей за срыв капремонта дороги в Псковском районе

14:52, 17 февраля 2025, ПАИ

Недобросовестный подрядчик заплатит штраф в полтора миллиона рублей за срыв капремонта дороги в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что ООО «Дорсервис» не завершило в установленные сроки капитальный ремонт автодороги общего пользования регионального значения Псков – Писковичи – Муровицы в Псковском районе.

В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллиона 477 тысяч рублей.