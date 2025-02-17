Из какого материала получаются лёгкие и прочные дома, рассказал эксперт

19:00, 17 февраля 2025, ПАИ

Дом из какого материала способен выдержать сильный ветер, но при этом считается лёгким, рассказал руководитель компании MODUL Алексей Иванников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.

Деревянные дома, основным материалом которых является ЛВЛ-брус, считаются одновременно лёгкими и в то же время прочными, отметил Алексей Иванников. «С деревянными домами, если мы не находимся в тех широтах, где бушуют торнадо, всё будет хорошо. Этот материал относительно лёгкий. Если мы говорим только про ЛВЛ-брус, он имеет вес порядка 500–600 килограммов на кубический метр. Это достаточно тяжёлый материал. Во всяком случае, он тяжелее большей части древесины», – сказал он.

Технологию ЛВЛ-бруса используют для строительства домов в странах с сейсмоопасными зонами – в Японии и Новой Зеландии, где «все строения из деревянных материалов – только на ЛВЛ-брусе», уточнил спикер.