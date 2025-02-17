Участок улицы Великорецкой в Пскове будет закрыт для движения
В связи с проведением дорожных работ с 18 по 25 февраля в Пскове будет закрыто движение транспорта на участке улицы Великорецкой от дома № 16 до дома № 2 на улице Яна Райниса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Дорогу будут закрывать с 8:00 до 17:00. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будут открывать.
Ранее сообщалось, что расписание и схема движения автобуса № 26 «Вокзал» – «УЛК» в Пскове изменятся с 17 февраля.
Историческую лестницу обнаружили реставраторы в Рождественской церкви Мальского монастыря
Руководитель компании по домостроению: Сейчас идёт тренд на локации, где отсутствует цивилизация
99-летие отметил участник Великой Отечественной войны Виктор Парамонов из Опочецкого округа
Муниципальный этап Лиги дебатов «Истина» прошёл на базе Центра образования Опочецкого округа