Участок улицы Великорецкой в Пскове будет закрыт для движения

18:17, 17 февраля 2025, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ с 18 по 25 февраля в Пскове будет закрыто движение транспорта на участке улицы Великорецкой от дома № 16 до дома № 2 на улице Яна Райниса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Дорогу будут закрывать с 8:00 до 17:00. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будут открывать.

Ранее сообщалось, что расписание и схема движения автобуса № 26 «Вокзал» – «УЛК» в Пскове изменятся с 17 февраля.