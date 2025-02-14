Расписание и схема движения автобуса № 26 в Пскове изменятся

17:32, 14 февраля 2025, ПАИ

Расписание и схема движения автобуса № 26 «Вокзал – УЛК» в Пскове изменятся с 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Рейс на 17:10 от вокзала будет выполняться на десять минут раньше – в 17:00. А прибытие на остановку «Инженерная» будет в 17:09. Автобус будет следовать с заездом в 17:16 на остановку «Псковэлектросвар».

С новым расписанием можно ознакомиться по ссылке.