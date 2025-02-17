Онколог рассказал о повышающих риск развития рака заболеваниях ЖКТ

18:50, 17 февраля 2025, ПАИ

Гастрит со временем может привести к серьёзным последствиям, включая онкологические заболевания, рассказал «Известиям» врач-онколог Никита Макаров.

Он отметил, что многие недооценивают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), считая их несерьёзными. По словам специалиста, наиболее распространёнными предраковыми состояниями желудочно-кишечного тракта у россиян, которые имеют повышенные риски перерождения в рак, остаются язва желудка, полипы и хронический гастрит.

«Раньше язву желудка чаще всего диагностировали у людей старше 40 лет, а сегодня с таким диагнозом в клиниках лежат молодые люди 25–30 лет. И это уже никого не удивляет. Плохо, что люди не обращают внимания на первые симптомы болезни: обычно это изжога и боль в животе после еды. Как правило, всё списывают на лёгкое переедание и несварение пищи. Но на самом деле причина может быть гораздо более опасной для здоровья», – подчеркнул онколог.