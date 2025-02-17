99-летие отметил участник Великой Отечественной войны Виктор Парамонов из Опочецкого округа

20:05, 17 февраля 2025, ПАИ

Ветеран, участник Великой Отечественной войны Виктор Парамонов из Опочецкого окурга отметил 99-летие. Поздравил его со знаменательным событием и вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, пишет районная газета «Красный маяк».

Виктор Парамонов родился 17 февраля 1926 года в деревне Заверняйка в крестьянской семье. В 1941 году окончил Заверняйковскую семилетнюю школу и поступил в Опочецкое педагогическое училище. В Великую Отечественную войну жил на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории. В 17 лет вместе с сестрой Людмилой ушёл в партизаны. Воевал в составе подразделений, входивших в 4-ю, 13-ю, 21-ю Калининские бригады, самоотверженно сражавшиеся в тылу врага на Псковщине, в том числе и в Опочецком районе. Вклад партизанского движения в дело приближения Победы огромен.

В послевоенные годы он окончил педагогический институт, работал учителем физики и математики, а затем директором Заверняйковской школы. Виктор Павлович является заслуженным учителем школы РСФСР, автором книг об истории родного края, Великой Отечественной войны, «Опочецкой энциклопедии». Имеет награды: ордена Ленина, «Знак Почёта», Отечественной войны I степени, медали и многочисленные грамоты.

Ранее сообщалось, что юбилейные медали вручила глава Псковского района Наталья Фёдорова ветеранам из Ядровской волости.