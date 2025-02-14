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Юбилейные медали вручила Наталья Фёдорова ветеранам из Ядровской волости

Глава Псковского района Наталья Фёдорова встретилась с представителями поколения Великой Отечественной войны, проживающими в Ядровской волости. Ветеранам по поручению президента России Владимира Путина вручили юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня наши ветераны – старожилы, умудрённые жизненным опыт и нелёгкими перипетиями судьбы люди. А тогда, 80 лет назад, они только начинали жить. Война безжалостно отобрала детство и юность, разрушила мечты: голод, холод, страх, потери близких – тяжелейшие испытания легли на их плечи. Слушая их рассказы о военном лихолетье, каждый раз до глубины души поражаешься, как им удалось пережить весь этот ужас. Сами они на это говорят, что помогла искренняя вера в Победу – она давала силы и мужество», – сказала Наталья Фёдорова.

Она отметила, что жизнелюбие, мудрость, скромность, добросердечность восхищают в ветеранах. Эти люди – настоящий пример мужества и подлинного патриотизма для всех нас, подчеркнула она.

«Несмотря на тяготы прошлого и преклонный возраст, наши ветераны сохраняют оптимизм и веру в будущее: выросли дети и внуки, радуют правнуки. Им и передают свой опыт, мудрость и любовь к Родине. От всего сердца желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Спасибо за Победу и послевоенное восстановление родной земли!» – обратилась к ветеранам Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что Наталья Фёдорова посетила остров Залита. Она проверила, как остров снабжается продуктами, а также встретилась с ветеранами.

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