В топ-10 по количеству купленных духов с феромонами попали жители Псковской области

23:55, 17 февраля 2025, ПАИ

В 2024 году в России продажи духов с содержанием феромонов снизились на 7,2 % по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

В разрезе регионов наиболее активно покупали духи с феромонами жители Москвы: на одну тысячу человек пришлось 42 флакона. На втором месте оказалась Рязанская область – 26,1 флакона, на третьем – Краснодарский край с 25,4 флакона. Замыкают пятёрку лидеров Республика Коми и Вологодская область – 24,8 и 24,7 флакона соответственно.

Также в десятку лидеров вошли Кировская область (24,7 флакона), Республика Карелия (24,5 флакона), Республика Марий Эл (23,7 флакона), Псковская область (22,7 флакона) и Ярославская область (22,5 флакона).

Ранее сообщалось, что Великие Луки и Псков вошли в топ-20 самых любвеобильных городов России.