Великие Луки и Псков вошли в топ-20 самых любвеобильных городов России

11:16, 17 февраля 2025, ПАИ

Великие Луки и Псков вошли в топ-20 самых любвеобильных городов России, сообщает digital-агентство «Интериум». Великие Луки разместились на четвёртой строчке, Псков - на 19-й.

Для анализа были взяты данные из профилей авторов, геометок сообщений, а также текстов сообщений в постах, репостах и комментариях в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Сообщения содержали упоминание ключевых слов («День святого Валентина», «День всех влюбленных», «валентинка», «я тебя люблю») во всех словоформах.

В результате в топ-20 самых любвеобильных городов России вошли: Соликамск, Красноярск, Тюмень, Великие Луки, Новосибирск, Петрозаводск, Великий Новгород, Сыктывкар, Краснодар, Киров, Арзамас, Архангельск, Нефтекамск, Екатеринбург, Пермь, Сочи, Ижевск, Калининград, Псков и Челябинск.

Активнее всех праздник обсуждали женщины от 23 до 44 лет: они делились впечатлениями о подарках, которые им подарили их спутники.