Псковичи до 35 лет могут претендовать на премию ​«Цифровизация во благо»

14:35, 18 февраля 2025, ПАИ

Студенты и молодые специалисты из регионов могут принять участие в конкурсе на присуждение премии молодежного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо», сообщили ПАИ организаторы.

Премия учреждена в рамках Молодежного цифрового форума (Youth RIGF) для выявления и поддержки молодых людей, которые:

защищают права граждан в цифровом пространстве, рассказывают об обязанностях и ответственности за действия в интернете, повышают уровень медиа- и цифровой грамотности граждан, разрабатывают отечественные ИТ-решения и инициативы, проводят исследования, связанные с ИТ.

Участниками конкурса могут стать граждане, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Они могут номинировать: свою деятельность, связанную с ИТ-сферой (профессиональную, общественную, научную, добровольческую или иную);

проект (хакатон, кейс-чемпионат и т. д.); продукт (образовательный онлайн-курс, приложение, ПО, чат-бот, сайт, интерактивный комикс, научную монографию и т. д.); инициативу (идею) по осуществлению новой деятельности, реализации нового проекта, разработке нового продукта (концепция системы профилактических мероприятий по обеспечению информационной безопасности для школьников, форума, техническое задание образовательной платформы или положения и т. д.).

Конкурс проводится в двух номинациях: индивидуальная «Молодой ИТ-лидер»; командная «Команда цифрового будущего».

Заявки можно подать до 10 марта включительно через форму.

Объявление и награждение победителей и лауреатов состоится на Молодежном цифровом форуме (Youth RIGF) 2 апреля в национальном центре «Россия» в Москве. Победители двух номинаций получат ценные призы и возможность принять участие без прохождения конкурсного отбора в проекте «Международная школа интернет-БЕЗопасности молодежи», реализуемом на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Организатором премии является молодежный цифровой омбудсмен.