49 классов псковских школ закрыли на карантин

19:19, 18 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области временно закрыты 49 классов в 24 средних школах, восемь групп в шести дошкольных учреждениях, три группы в двух средних профессионально-технических училищах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Меры введены в целях предотвращения распространения респираторных инфекций в регионе.

Отметим, с 10 по 16 февраля 2025 года выявлено 4330 случаев ОРВИ.