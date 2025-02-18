49 классов псковских школ закрыли на карантин
В Псковской области временно закрыты 49 классов в 24 средних школах, восемь групп в шести дошкольных учреждениях, три группы в двух средних профессионально-технических училищах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Меры введены в целях предотвращения распространения респираторных инфекций в регионе.
Отметим, с 10 по 16 февраля 2025 года выявлено 4330 случаев ОРВИ.
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