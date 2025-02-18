Более 4300 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

20:30, 18 февраля 2025, ПАИ

С 10 по 16 февраля на территории Псковской области выявлено 4 330 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,9 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 1 848 случаев ОРВИ, или 42,7 % от общего количества в регионе. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, уточгнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 49 классов в псковских школах закрыли на карантин.