Более 4300 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
С 10 по 16 февраля на территории Псковской области выявлено 4 330 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,9 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
В Пскове зарегистрировано 1 848 случаев ОРВИ, или 42,7 % от общего количества в регионе. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, уточгнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 49 классов в псковских школах закрыли на карантин.
Псковских старшеклассников приглашают стать курсантами образовательных организаций ФСИН России
Психологическую поддержку участников СВО предлагается включить в перечень видов деятельности СОНКО с возможностью получения господдержки в Псковской области
В деревнях сельского поселения «Себежское» ведётся работа по установке фонарей уличного освещения
Участники проекта «Ольгинский десант. Десант Победы» обсудили его перспективы с ректором ПсковГУ