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Общество

Участнику Великой Отечественной войны Николаю Безменову вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы

По поручению президента РФ Владимира Путина глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и сенатор России от Псковской области Наталья Мельникова вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветерану, участнику Великой Отечественной войны Николаю Безменову. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вручение памятной медали. Фото: со страницы Веры Кондратьевой в соцсети «ВКонтакте»

«Когда смотришь на таких ветеранов, как Николай Гаврилович, появляется чувство гордости. Это люди, которые своими героическими судьбами в тяжелейших условиях по минутам приближали Победу. На территории округа проживает еще 14 ветеранов, которым будет вручена юбилейная медаль. Низкий им поклон, и, конечно, здоровья! Спасибо за Победу!» – говорится в сообщении.

Отметим, Николай Безменов – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. Родился 19 октября 1925 года в деревне Подлипье Пыталовского района в большой крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу. Находясь на оккупированной территории, помогал родителям вести личное хозяйство. После освобождения района в 1944 году, был призван в Красную Армию. Освобождал Венгрию, Австрию. После войны продолжил службу на Дальнем Востоке. Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда», Жукова, юбилейными наградами.

Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны из Куньинского района вручил юбилейные медали глава муниципалитета Олег Лебедев.

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