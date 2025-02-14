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Общество

Юбилейные медали к 80-летию Победы вручил ветеранам глава Куньинского района

Ветеранам Великой Отечественной войны вручил юбилейные медали, посвящённые 80-летию Победы, глава Куньинского района Олег Лебедев по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие прошло сегодня, 14 февраля, сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

  • Вручение юбилейных медалей ветеранам
    Фото: Олег Лебедев на странице «ВКонтакте»
  • Вручение юбилейных медалей ветеранам
    Фото: Олег Лебедев на странице «ВКонтакте»
  • Вручение юбилейных медалей ветеранам
    Фото: Олег Лебедев на странице «ВКонтакте»

Юбилейные награды получили Мария Дмитриевна Старовойтова, Валентина Александровна Окунькова и Тамара Ивановна Старицына. «Остальных наших ветеранов, кто не смог сегодня принять участие в мероприятии, будем награждать на дому. Низкий вам поклон, наши дорогие ветераны, за всё, что вы сделали для нас, своих потомков», – отметил Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что юбилейные медали к 80-летию Победы вручил ветеранам глава Пскова Борис Елкин.

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