Юбилейные медали к 80-летию Победы вручил ветеранам глава Куньинского района
Ветеранам Великой Отечественной войны вручил юбилейные медали, посвящённые 80-летию Победы, глава Куньинского района Олег Лебедев по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие прошло сегодня, 14 февраля, сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Фото: Олег Лебедев на странице «ВКонтакте»
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Фото: Олег Лебедев на странице «ВКонтакте»
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Фото: Олег Лебедев на странице «ВКонтакте»
Юбилейные награды получили Мария Дмитриевна Старовойтова, Валентина Александровна Окунькова и Тамара Ивановна Старицына. «Остальных наших ветеранов, кто не смог сегодня принять участие в мероприятии, будем награждать на дому. Низкий вам поклон, наши дорогие ветераны, за всё, что вы сделали для нас, своих потомков», – отметил Олег Лебедев.
Ранее сообщалось, что юбилейные медали к 80-летию Победы вручил ветеранам глава Пскова Борис Елкин.
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