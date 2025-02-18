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Общество

Интерактивный музей «Школа Партизанского мастерства» появится в себежской деревне

Интерактивный музей «Школа Партизанского мастерства» появится в деревне Жуки Себежского района. Это станет возможным в рамках Международного историко-патриотического маршрута «Природа памяти, память природы», сообщила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

Надежда Подоплёкина. Фото ПАИ

«Мы приняли решение, что в деревне Жуки появится отдельная новая локация – это будет музей интерактивный «Школа Партизанского мастерства». Там появятся землянки, блиндажи, и медчасть, полоса препятствий, полевая кухня, а также табельный визит-центр», – отметила Надежда Подоплёкина.

На площадке будут проводить различные мероприятия, которые будут ориентированы на школьников и студентов, уточнила она.

«Ребята смогут почувствовать, к какому уровню мы привыкли сейчас, и как было тогда», – заключила гостья студии.

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