Псковских водителей призвали быть осторожными на дорогах

08:22, 19 февраля 2025, ПАИ

Псковских водителей призвали быть осторожными на дорогах. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

«В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, а также ночные заморозки. Смена температуры с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы», – подчеркнули в ведомстве.

Водителям рекомендовали быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

«Пешеходам напоминаем о необходимости переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, а при переходе дороги в темное время суток, в условиях ограниченной видимости – использовать на одежде световозвращающие элементы», – отметили в управлении.