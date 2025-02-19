Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководитель инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева.

Марина Кудрявцева. Фото: ПАИ

Какие новшества появились в государственном контроле за соблюдением трудового законодательства? Как часто инспекция труда выходит на проверки? На что чаще всего жалуются жители Псковской области в инспекцию? Есть ли жалобы на задержку зарплат? Сколько несчастных случаев произошло на предприятиях и в чём их основная причина? Попали ли псковские компании в реестр работодателей с выявленными фактами нелегальной занятости?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Презентация сборника «Тебя никто не победит!» проходит в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Более 300 вакансий представят на псковской ярмарке по трудоустройству
19 февраля 2025

Руководитель инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева станет гостьей программы «Среда обитания»
19 февраля 2025

Железнодорожный вокзал в Пскове капитально ремонтируют
19 февраля 2025

До -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 20 февраля
19 февраля 2025

Опубликованы бланки акции «Губернаторский дневник» за второй триместр
19 февраля 2025

Пряники в честь 80-летия Победы начали изготавливать в Себежском районе
19 февраля 2025

Поздравить родных с 23 Февраля авторскими открытками могут псковичи

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...