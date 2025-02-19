Руководитель инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева станет гостьей программы «Среда обитания»

12:04, 19 февраля 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева.

Какие новшества появились в государственном контроле за соблюдением трудового законодательства? Как часто инспекция труда выходит на проверки? На что чаще всего жалуются жители Псковской области в инспекцию? Есть ли жалобы на задержку зарплат? Сколько несчастных случаев произошло на предприятиях и в чём их основная причина? Попали ли псковские компании в реестр работодателей с выявленными фактами нелегальной занятости?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».