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Общество

Марина Кудрявцева назначена руководителем инспекции труда в Псковской области

Руководителем Государственной инспекции труда в Псковской области назначена Марина Кудрявцева, сообщили ПАИ в пресс-службе инспекции.

Марина Кудрявцева. Фото: пресс-служба Государственной инспекции труда в Псковской области

Марина Кудрявцева родилась в 1974 году в Суворове Тульской области. В 2004 году она окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова, в 2005 году – Санкт-Петербургский институт управления и права.

С 1994 по 2002 год она работала в Псковском областном центре развития одарённых школьников, с 2002 по 2015 год – в Псковском филиале Санкт-Петербургского института управления и права, с 2007 по 2009 год была деканом факультета Псковского филиала Санкт-Петербургского института управления и права, с 2016 по 2018 год была заместителем декана Псковского филиала Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.

С 2018 года Марина Кудрявцева – государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Псковской области. С февраля 2021 года занимала должность врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области. С марта 2021 года была заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области. С 1 сентября 2022 года назначена врио руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области, с 16 сентября 2024 года – руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области.

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