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Культура

Сотрудники «Михайловского» приняли участие в работе всероссийского семинара «Медиа в культуре»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» приняли участие в работе всероссийского семинара «Медиа в культуре», который проходил в Солнечногорске (Московская область), в мастерской управления «Сенеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: Минкульт РФ

Семинар организован для руководителей и представителей пресс-служб, отделов по связям с общественностью подведомственных Минкультуры России учреждений. Лекции, встречи и направленные на повышение квалификации медиаспециалистов мероприятия в других форматах, для участников форума — а это более 200 человек со всей страны — проводили эксперты с большим практическим опытом, такие как Сергей Першин, Тина Канделаки, Сергей Новиков, Евгений Маруськин, Роман Войко.

Подводя итоги, министр культуры России Ольга Любимова отметила, что «сегодня, когда культура сталкивается с манипуляциями и попытками исказить реальность, от работы медиаспециалистов зависит то, как будет представлена культурная повестка страны», и призвала «делать это, опираясь на достоверные факты и грамотную стратегию».

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