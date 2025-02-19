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Политика

Областной суд отказался удовлетворить иск экс-кандидата на пост главы Гдовского района

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда оставила без изменения решение Гдовского районного суда от 21 октября 2024 года, который отказался удовлетворить иск экс-кандидата на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгения Васильева. Истец добивался отмены решений об итогах голосования на досрочных выборах главы района 8 сентября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Напомним, постановлением ТИК Гдовского района от 27 июля 2024 года Евгений Васильев был зарегистрирован кандидатом на досрочные выборы главы Гдовского района.

8 сентября 2024 года УИК № 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 приняли решения об итогах голосования, оформленные протоколами, электронные версии которых размещены на официальных сайтах.

Васильев посчитал, что в результате нарушений во время голосования и подведения итогов были существенно искажены результаты выборов, и обратился в Гдовский районный суд с административным исковым заявлением к вышеуказанным УИК об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах, однако суд отказал в удовлетворении иска.

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