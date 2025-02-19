Областной суд отказался удовлетворить иск экс-кандидата на пост главы Гдовского района

14:51, 19 февраля 2025, ПАИ

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда оставила без изменения решение Гдовского районного суда от 21 октября 2024 года, который отказался удовлетворить иск экс-кандидата на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгения Васильева. Истец добивался отмены решений об итогах голосования на досрочных выборах главы района 8 сентября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, постановлением ТИК Гдовского района от 27 июля 2024 года Евгений Васильев был зарегистрирован кандидатом на досрочные выборы главы Гдовского района.

8 сентября 2024 года УИК № 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 приняли решения об итогах голосования, оформленные протоколами, электронные версии которых размещены на официальных сайтах.

Васильев посчитал, что в результате нарушений во время голосования и подведения итогов были существенно искажены результаты выборов, и обратился в Гдовский районный суд с административным исковым заявлением к вышеуказанным УИК об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах, однако суд отказал в удовлетворении иска.