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Общество

Руководитель Candy’s Маргарита Барсукова – о программе «Мама-предприниматель»: Поддержка была очень эффективной

О преимуществах участия в федеральной программе «Мама-предприниматель», которая реализуется центром «Мой бизнес» в Псковской области, рассказала призёр этой программы и руководитель Candy’s Маргарита Барсукова на круглом столе на тему «Женское предпринимательство как двигатель регионального развития». Мероприятие прошло в медиацентре ПАИ сегодня, 19 февраля.

Маргарита Барсукова. Фото: ПАИ

Маргарита Барсукова ведёт бизнес по производству полезных леденцов и чайных бомбочек. Во время беременности ей захотелось начать своё дело и стать более независимой от мужа. В социальных сетях регионального центра «Мой бизнес» она увидела информацию о реализации программы «Мама-предприниматель».

«Поддержка была очень эффективной. Я только начинала свой путь и благодаря программе «Мама-предприниматель» набрала большой опыт в ведении бизнеса, а также приобрела сотрудничество с другими участниками проекта, которое продолжается до сих пор. В рамках программы можно было получить не только теоретические знания об открытии ИП и об оформлении всех необходимых документов, но и практические навыки», – отметила она.

Вместе с этим Маргарита Барсукова открыла свою студию, где находится мастерская и проходят мастер-классы для детей и взрослых.

Поддержка предпринимательства осуществляется центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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