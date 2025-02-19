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Районный конкурс «Смотр строя и песни» прошёл в Острове

В преддверии Дня защитника Отечества в Доме детского творчества в Острове прошёл районный конкурс «Смотр строя и песни», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений города. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Анастасия Гольцман

В патриотическом конкурсе состязались восемь команд – «Защитники Отечества» и «Русские медведи» из школы № 3, «Моряки» и «Орлы» из школы № 1, «Искра» и «Орлята» из школы № 4, а также «Патриот» и «Моряки» из гимназии.

Командовал парадом заместитель командира войсковой части № 35 700 по военно-политической работе Евгений Чистикин, который выслушал доклад каждого отряда и отдал приказ.

А потом будущие защитники Отечества продемонстрировали свои навыки строевой подготовки, которые тренировали вместе с педагогами не одну неделю. Ребята построились в шеренгу, громко прочитали свой девиз и приступили к выполнению строевых команд.

Продемонстрировали ребята перед присутствующими и навыки строевой маршировки, в ходе которой каждая команда исполнила патриотическую песню. А композиции звучали разные – о воинском долге, Родине и солдатской дружбе, большинство которых все присутствующие знали наизусть. Так, маленькие моряки из гимназии исполнили песню про матросов «Бескозырка белая», «Орлята» из четвёртой школы – хит Олега Газманова «Россия», а «Орлы» из школы № 1 – «Катюшу».

«За всем происходящим с волнением наблюдали зрители, которые на мгновение будто переместились в казарму воинской части, где царили дисциплина и порядок. Поддержать ребят пришли их родители, бабушки, дедушки, педагоги и близкие друзья. Они подпевали строевые песни и хлопали в такт маршу, надеясь, что именно их команда победит», – пишет газета.

Так, среди учащихся среднего и старшего звена первое место было присуждено команде «Искра» из школы № 4, второе – отряду «Орлы» из школы № 1, а на третьем месте оказалась команда «Патриот» из гимназии.

Среди младших школьников победу одержали «Моряки» из гимназии, на втором месте оказались «Защитники Отечества» из школы № 3, а на третьем – «Моряки» из первой школы.

За лучшее руководство отрядом члены жюри отметили командира команды «Моряки» – Алису Васильеву из первой школы. Все победители были награждены грамотами.

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