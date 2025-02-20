Как проходил Великолукский процесс над фашистами, рассказали жителям Псковской области

11:41, 20 февраля 2025, ПАИ

О Великолукском процессе над фашистами рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках нового видео из цикла «Родина Знамени Победы». Оно опубликовано в телеграм-канале главы региона.

«С 1943 года на освобожденных территориях Советского Союза проводились открытые судебные процессы против нацистских военных преступников. В частности, преступления фашистов, совершенные на территории Псковской области, рассматривались на трех судебных процессах – Ленинградском, Новгородском и Великолукском. Последний состоялся только спустя три года после освобождения города», – отметил Михаил Ведерников.

Бои за Великие Луки были тяжелые, подчеркнул он. Гитлер приказал начальнику гарнизона, полковнику Фон Зассу, держаться до последнего солдата и также пообещал назвать город в его честь. Но Фон Засс сдался вместе со всем своим штабом. Военный трибунал над ним проходил в кинотеатре. Это было одно из немногих зданий, которое сохранилось после боев за город, сказал глава региона.

«Перед судом предстали люди, которые представляли власть в оккупационном городе. В том числе Зоненвальд, майор, комендант города. Фон Раппард, генерал-лейтенант, начальник гарнизона города Великие Луки по 1 ноября 1942 года. И уже названный Фон Засс, полковник, начальник гарнизона города в 1942–1943 годах. В зале присутствовали жители города и ближайших деревень. О событиях процесса информация передавалась через громкоговорители на улице. Сохранились протоколы допроса с обвиняемым. Документы есть в открытом доступе, и ознакомиться с ними может каждый», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области привёл несколько отрывков из документов: «Немецкий солдат убил на улице мужчину по той лишь причине, что он, пройдя мимо, случайно его задел», «Ездил осматривать крепость и тюрьму в крепости. Там увидел разбросанные в разных местах окоченевшие трупы расстрелянных. В этот раз видел не меньше 15 трупов», «Между церковью и крепостью я обнаружил две ямы, доверху наполненные трупами. Среди них были трупы женщин, детей. Ямы зарыть было невозможно ввиду их переполненности».

Судьи приговорили к смертной казни восемь обвиняемых из 11. 1 февраля 1946 года приговор привели в исполнение. Осужденных повесили на базарной площади Великих Лук.