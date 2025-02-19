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Общество

Новое видео из цикла «Родина Знамени Победы» опубликовал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео из цикла «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён страницам истории Псковского края, отражённым в экспонатах Музея Победы в Москве.

Так, в музейной «квартире подпольщика» можно узнать о партизанском обозе, который был доставлен в блокадный Ленинград дедовичскими партизанами. В секции разграбленной культуры есть информация о Пушкинских Горах и об ущербе, нанесённом немцами культурному наследию Псковской области.

Также в музее представлены сведения о великолукском процессе над фашистами.

«Уже с 1943 года на освобождённых территориях Советского Союза проводились открытые судебные процессы против нацистских военных преступников. В частности, преступления фашистов, совершённые на территории Псковской области, рассматривались в трёх судебных процессах: Ленинградской, Новгородском и Великолукском. Последний состоялся только по прошествии трёх лет после освобождения города», – отметил губернатор.

Перед судом предстали люди, которые олицетворяли власть в оккупационном городе. Судебный процесс над фашистами проходил в здании кинотеатра в Великих Луках. Это было одно из немногих зданий, сохранившихся после боёв за город. В нём присутствовали жители города и великолукских деревень.

Скриншот видео со страницы Михаила Ведерникова в «Телеграме»

В Музее Победы сохранились протоколы допросов обвиняемых. «Документы есть в открытом доступе, и ознакомится с ними может каждый», – сказал Михаил Ведерникова.

На территории Великолукской области в годы Великой Отечественной войны было убито более 57 тысяч граждан и военнопленных, более 42 тысяч человек угнано в рабство.

«Но даже сегодня, спустя 80 лет, становятся известны всё новые и новые факты зверств фашистов благодаря кропотливой работе историков, архивистов, поисковиков, следователей. Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе. У преступлений нет срока давности. И мы сделаем всё, чтобы сохранить нашу историю», – добавил Михаил Ведерников.

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