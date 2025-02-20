В Острове, Стругах Красных и Плюссе теперь можно пройти диспансеризацию в субботу

12:41, 20 февраля 2025, ПАИ

В Острове, Стругах Красных и Плюссе теперь можно пройти диспансеризацию и в субботу, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Острове диспансеризацию можно пройти в отделении профилактики Островской межрайонной больницы с 9:00 до 14:00 (субботнее расписание). Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 8 (81152) 328-86.

В Стругах Красных для диспансеризации в субботу выделены часы с 9:00 до 13:00. Для записи и получения дополнительной информации нужно обратиться по телефону регистратуры 8 (81132) 51467.

В Плюссе диспансеризация по субботам проводится с 9:00 до 13:00. Для записи и получения дополнительной информации нужно обратиться в регистратуру 8 (81133) 21807 или по телефону кол-центра +7 (921) 210-27-98.

В Пскове диспансеризацию можно пройти с 8:00 до 19:00 в будние дни и с 8:00 до 14:00 в выходные в отделении профилактики Псковской городской поликлиники по адресу: улица Кузбасской Дивизии, 22.