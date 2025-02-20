Петербуржская сеть «Шаверно» откроет точку в центре Пскова

14:01, 20 февраля 2025, ПАИ

Петербуржская сеть «Шаверно» откроет точку на улице Советской, 5 в Пскове в бывшем помещении кафе «Медовое», передаёт корреспондент ПАИ.

«Открытие планируется в апреле», – уточнили в пресс-службе заведения.

Сеть на российском рынке работает уже семь лет и имеет 56 открытых точек в Санкт-Петербурге. В меню представлено более 20 видов шаверм, а также супы, салаты, вторые блюда и донеры.

Напомним, что в Пскове готовится к открытию «Кабаре-бар» на улице Советской, 53/15. По субботам в заведении планируется проведение программ театрального плана с вокалистами, шоу-балетом и конферансье.