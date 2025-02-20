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Культура

Как рождаются шутки, рассказал участник псковской команды КВН

Как рождаются шутки, рассказал участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Есть определённый концепт, это основное, что выбирает команда сама для себя. Наш концепт – взаимоотношения участников отдельных. У нас есть свои «любовные треугольнички», которые мы крутим, и это задает определенную тематику для шуток. В остальном это все равно свободный полет, свободное творчество, и как хочешь, так и метайся», – заметил Илгар Шарифов.

Процесс написания шуток крайне простой, уточнил он.

«У нас регулярные созвоны, для которых у нас ставится задача, и каждый пишет материал самостоятельно либо по группам. После мы обсуждаем написанное и выбираем, что нам подойдет, а что нет», – объяснил участник команды КВН.

Он уточнил, что шутка многосоставная. «Помимо литературы в ней есть отыгрыш и какая-то ситуация, в которой эта штука сказана. На любом из этих этапов шутка может не подойти, и ты поймешь, что она в целом неплохая, но для неё нужно найти другое место и использовать её позже», – подчеркнул Илгар Шарифов.

Кроме того, не всегда то, что пишет команда, доходит до сцены. Однако благодаря этому формируется определенный архив, к которому можно вернуться позже, заключил стендап-комик.

Подробнее о пути команды «Камбаламба» читайте по ссылке.

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