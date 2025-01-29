От школьной команды КВН до профессионалов: путь псковской команды до победы на Сочинском фестивале

16:53, 29 января 2025, ПАИ

О том, как школьная команда КВН из Пскова выросда до победы на 36-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2025» рассказала участник команды «Камбаламба» Александра Михайлова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Команда «Камбаламба» существует с 2009 года.

«На тот момент в команде было двое участников – я и Регина. Мы играли за школу №22 в Пскове. Спустя годы, когда мы стали учиться в университете, поехали с «Камбаламбой» в официальную Невскую лигу в Санкт-Петербург. Постепенно к нам добавлялись новые участники из других школ – Ваня, Даня и Илгар. Мы такая сборная солянка, ребята, которые играли за свои школы в КВН», – рассказала Александра Михайлова.

Год назад в группу добавился гитарист.

«Мы все еще и работаем. Более того, у нас двое участников команды живут в Питере. По вечерам мы созваниваемся и пишем материал, готовимся. Изначально каждый самостоятельно пишет материал, потом приходим к общему знаменателю. Стабильно, особенно когда идёт подготовка к игре, три раза в неделю мы проводим рабочие встречи», – подчеркнула участница команды.

Она назвала результат, который был достигнут на фестивале в Сочи, необычным.

«В целом, необычно для опытной команды первый раз ехать в Сочи. У нас так сложилось, что сначала мы играли в официальной лиге в Санкт-Петербурге с 2018 по 2021 год, потом ушли из КВН на три года, но в течение этого времени мы занимались стендапом и миниатюрами», – рассказала Александра Михайлова.

Так, команда попала в проект «Camedy Баттл» и «Битву за время». После этого команда приняла решение вернуться в КВН.

«У нас довольно долгий путь, и в Сочи мы пришли достаточно опытной командой. Наверное, из-за этого и результат высокий. Но от этого мы радуемся не меньше, он ценен для нас», – заметила представитель команды.

«Фестиваль шёл две недели. Было два тура. В первом туре участвовали все команды, их более 450. Команды выступали на протяжение пяти дней с утра до вечера. Затем состоялся второй тур, если не ошибаюсь, туда вышло 50 команд», – рассказала Александра Михайлова.

Во втором туре участники показывали свои выступления Александру Маслякову – младшему. После чего команды распределялись в телевизионные и официальные лиги.

Александра Михайлова уточнила, что пока нет точных дат, когда можно будет увидеть псковскую команду в телевизионной лиге.

«Обычно сезон начинается весной. Нас взяли в три телевизионные лиги. Сразу три лиги мы не потянем из-за работы, поэтому нам нужно будет принимать решение и выбирать. В любом случае в телевизионной лиге мы окажемся, и это здорово», – заключила Александра Михайлова.

Напомним, что Псковская область подпишет соглашение с Клубом весёлых и находчивых.