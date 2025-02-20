«Цифра с пятью нулями»: насколько дорого играть в КВН

18:30, 20 февраля 2025, ПАИ

Насколько дорого играть в КВН, рассказал участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас у нас есть спонсоры, но вместе с этим, пользуясь случаем скажу, что теперь мы представляем Псков и любая помощь от города нам не повредит. Мы стараемся показать Псков в Высшей лиге. Наш план пройти в Высшую лигу и выиграть её, чтобы зафиксировать название нашего города в анналах КВНа», – отметил Илгар Шарифов.

Он уточнил, что КВН является многосоставной системой и каждая её часть требует отдельного финансирования.

«Играть довольно дорого, но всё получается. <…> Я скажу так, там цифры с пятью нулями. Это самое близкое, что я могу сказать. У нас ещё небольшая команда, есть команды, где людей больше и там, наверное, цифра ещё больше», – заметил участник команды.

Подробнее о пути команды «Камбаламба» читайте по ссылке.