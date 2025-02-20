Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Цифра с пятью нулями»: насколько дорого играть в КВН

Насколько дорого играть в КВН, рассказал участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Сейчас у нас есть спонсоры, но вместе с этим, пользуясь случаем скажу, что теперь мы представляем Псков и любая помощь от города нам не повредит. Мы стараемся показать Псков в Высшей лиге. Наш план пройти в Высшую лигу и выиграть её, чтобы зафиксировать название нашего города в анналах КВНа», – отметил Илгар Шарифов.

Он уточнил, что КВН является многосоставной системой и каждая её часть требует отдельного финансирования.

«Играть довольно дорого, но всё получается. <…> Я скажу так, там цифры с пятью нулями. Это самое близкое, что я могу сказать. У нас ещё небольшая команда, есть команды, где людей больше и там, наверное, цифра ещё больше», – заметил участник команды.

Подробнее о пути команды «Камбаламба» читайте по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

Мультимедийное шоу украсило стены открывшейся библиотеки им. Василёва
20 февраля 2025

Александр Гуцан об открывшейся библиотеке им. Василёва: Фантастическое место
20 февраля 2025

«Цифра с пятью нулями»: насколько дорого играть в КВН
20 февраля 2025

Почему псковичи всё ещё играют в КВН, объяснил Илгар Шарифов
20 февраля 2025

Как рождаются шутки, рассказал участник псковской команды КВН
20 февраля 2025

Пушкинский заповедник организовал в Санкт-Петербурге выставку графики Игоря Шаймарданова
20 февраля 2025

Участник псковской команды КВН станет гостем программы «Минкульт»
20 февраля 2025

Луганская филармония впервые даст концерты в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...