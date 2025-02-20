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Общество

Мобильный интернет модернизирован в Пушкиногорском районе

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию связи в Пушкиногорском районе. В деревне Ременниково покрытие 4G расширилось ещё на 50 %, а максимальная скорость мобильного интернета теперь достигает 150 Мбит/с. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Скорость и широта покрытия 4G МТС увеличились в деревне Ременниково Пушкиногорского района. Высокоскоростной мобильный интернет, качественная голосовая связь и все возможности цифровизации открылись местным жителям, а также туристам, использующим пролегающий рядом с деревней европейский маршрут – автомобильную дорогу E-95, соединяющую Псковщину с Белоруссией и Турцией.

Большую часть жителей деревни составляют пенсионеры. Качественная связь будет актуальна для них весь год: осенью – для поиска рецептов консервации, весной и летом высокоскоростной мобильный интернет понадобится при поиске лайфхаков для огорода, а зимой стабильное подключение порадует разнообразием доступных цифровых развлечений. Также жители Ременниково получили качественную голосовую связь, чтобы всегда быть на связи с близкими и друзьями.

«Для нас важна модернизация связи даже в самых удалённых и маленьких населённых пунктах Псковской области. Мы понимаем, что комфорт наших абонентов и доступ к современным коммуникационным технологиям должны быть не привилегией городов, а нормой для всех жителей региона. Поэтому мы стремимся обеспечить высококачественную связь в каждом уголке области, чтобы каждый наш клиент чувствовал себя уверенно и комфортно в любое время и в любом месте. Связь – это не просто технология, это возможность оставаться на связи с миром», – подчеркнула директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Деревня Ременниково находится на юге Великорецкой равнины, в 16 километрах от административного центра района. Более тысячи лет эти земли приспосабливались славянами для земледелия и продолжают использоваться до сих пор как частными лицами, так и агропромышленными комплексами. Местность также уникальна своим ландшафтом: на фоне в целом равнинного Северо-Запада России здесь многие деревни и города находятся на относительном возвышении, включая и Ременниково. Недалеко от деревни находится одно из самых больших болот Пушкиногорского района – Большой Лопатинский Мох, в котором находятся одни из самых больших залежей торфа в области.

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