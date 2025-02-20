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Как найти время для написания шуток, рассказал игрок КВН

Как студенту и работающему человеку найти время для написания шуток, сбора команды и репетиций, рассказал участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Илгар Шарифов. Фото: ПАИ

«У нас есть определённый план, по которому мы работаем, и два раза в неделю у нас онлайн-созвоны. Так получилось, что часть команды живёт в Санкт-Петербурге, а часть – в Пскове и нет возможности физически встречаться всегда», – объяснил Илгар Шарифов.

Помимо онлайн-встреч по вечерам, каждый участник работает над материалом самостоятельно, отметил гость эфира.

«Если бы всё зависело только от одного человека в команде, то, скорее всего, это был бы коллапс. Если что-то не получается у одного, то всегда готов подхватить другой – это плавающая ответственность, от одного участника к другому. В целом чем дольше ты пишешь, тем систематичнее получается это делать», – заключил он.

Также у команды есть дополнительные онлайн-встречи, когда они отрабатывают сценические движения и дополнительные упражнения, уточнил Илгар Шарифов.

Подробнее о пути команды «Камбаламба» читайте по ссылке.

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