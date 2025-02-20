Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

От «Открытого микрофона» до «МЖ-шоу»: что предлагают псковские юмористы

Какие направления и проекты предлагает любителям юмора псковское сообщество комиков, рассказал участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Илгар Шарифов. Фото: ПАИ

«Основной проект – «Открытый микрофон». Могут приходить новые комики, которые только хотят попробовать себя в стендапе, и понять, их это или нет. Сам по себе стендап в Пскове живёт довольно давно. Сейчас у нас стабильно получается организовывать еженедельные вечера стендапа», – рассказал гость эфира.

Помимо этого, есть проект «МЖ-шоу», уточнил стендап-комик. «Его мы делаем с другими комиками, он имеет свой формат. Там не просто стендап, а взаимодействие с публикой. Мы разбираем их проблемы, шутим над этим и помогаем в чём-то разобраться», – объяснил Илгар Шарифов.

Также у псковских юмористов в разработке три новых формата, уточнил стендап-комик. Всю информацию о мероприятиях псковского сообщества комиков можно найти в Telegram-канале «Псковский стендап».

Псковское сообщество комиков очень разностороннее, возраст участников варьируется от 21 до 40+, заметил гость эфира. «У нас выступают мужчины и женщины, молодые и старые, богатые и бедные люди, то есть абсолютно разношёрстные комики приходят. Всё очень дружно, замечательно, мы всем помогаем», – заключил Илгар Шарифов.

Подробнее о пути команды «Камбаламба» читайте по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

О КВН, шутках и псковских юмористах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
20 февраля 2025

От «Открытого микрофона» до «МЖ-шоу»: что предлагают псковские юмористы
20 февраля 2025

Как найти время для написания шуток, рассказал игрок КВН
20 февраля 2025

Программу «Героями не рождаются, героями становятся» впервые представили в Пскове
20 февраля 2025

Мультимедийное шоу украсило стены открывшейся библиотеки имени Василёва
20 февраля 2025

Александр Гуцан – об открывшейся библиотеке имени Василёва: Фантастическое место
20 февраля 2025

«Цифра с пятью нулями»: насколько дорого играть в КВН
20 февраля 2025

Почему псковичи всё ещё играют в КВН, объяснил Илгар Шарифов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...