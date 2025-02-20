От «Открытого микрофона» до «МЖ-шоу»: что предлагают псковские юмористы

21:17, 20 февраля 2025, ПАИ

Какие направления и проекты предлагает любителям юмора псковское сообщество комиков, рассказал участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Основной проект – «Открытый микрофон». Могут приходить новые комики, которые только хотят попробовать себя в стендапе, и понять, их это или нет. Сам по себе стендап в Пскове живёт довольно давно. Сейчас у нас стабильно получается организовывать еженедельные вечера стендапа», – рассказал гость эфира.

Помимо этого, есть проект «МЖ-шоу», уточнил стендап-комик. «Его мы делаем с другими комиками, он имеет свой формат. Там не просто стендап, а взаимодействие с публикой. Мы разбираем их проблемы, шутим над этим и помогаем в чём-то разобраться», – объяснил Илгар Шарифов.

Также у псковских юмористов в разработке три новых формата, уточнил стендап-комик. Всю информацию о мероприятиях псковского сообщества комиков можно найти в Telegram-канале «Псковский стендап».

Псковское сообщество комиков очень разностороннее, возраст участников варьируется от 21 до 40+, заметил гость эфира. «У нас выступают мужчины и женщины, молодые и старые, богатые и бедные люди, то есть абсолютно разношёрстные комики приходят. Всё очень дружно, замечательно, мы всем помогаем», – заключил Илгар Шарифов.

Подробнее о пути команды «Камбаламба» читайте по ссылке.