Акцию «Для настоящих мужчин!» провели на дорогах Великих Лук
Акцию «Для настоящих мужчин!», приуроченную ко Дню защитника Отечества, провёл коллектив Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
В ходе мероприятия женский коллектив Госавтоинспекции вручал подарки мужчинам-водителям и поздравлял их с наступающим праздником. Также были вручены листовки с призывом соблюдать ПДД РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Папорт назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.
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