Акцию «Для настоящих мужчин!» провели на дорогах Великих Лук

18:28, 20 февраля 2025, ПАИ

Акцию «Для настоящих мужчин!», приуроченную ко Дню защитника Отечества, провёл коллектив Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В ходе мероприятия женский коллектив Госавтоинспекции вручал подарки мужчинам-водителям и поздравлял их с наступающим праздником. Также были вручены листовки с призывом соблюдать ПДД РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Папорт назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.