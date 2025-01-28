УМВД и Общественная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов с участием начальника правового отдела управления полковника внутренней службы Ульяны Рябых подписали соглашение о сотрудничестве и провели рабочую встречу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе встречи обсудили вопросы соблюдения прав и свобод граждан в регионе, а также другие аспекты защиты прав граждан в деятельности органов внутренних дел, представляющие взаимный интерес.
Сотрудничество между УМВД России по Псковской области и Общественной палатой продолжается уже несколько лет и осуществляется в различных формах. Проводятся совместные социальные акции и мероприятия, семинары и конференции, посвящённые борьбе с коррупцией, профилактике правонарушений и преступлений, безопасности дорожного движения и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
Сегодня на встрече также рассматривались детали взаимодействия между Общественной палатой и органами внутренних дел в вопросах защиты гражданских прав и свобод.
В конце встречи Алексей Овсянников и Александр Седунов отметили своё стремление продолжать и углублять сотрудничество в реализации федеральных и региональных законов, а также в рамках ранее подписанного соглашения.
Участники муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» представили свои методические разработки
Ученики школы креативных индустрий показали процесс создания новых серий о псковских барсиках
Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО
Премию в миллион рублей от Правительства РФ получил парк активного отдыха «Мальская долина»