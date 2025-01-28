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Общество

УМВД и Общественная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов с участием начальника правового отдела управления полковника внутренней службы Ульяны Рябых подписали соглашение о сотрудничестве и провели рабочую встречу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе встречи обсудили вопросы соблюдения прав и свобод граждан в регионе, а также другие аспекты защиты прав граждан в деятельности органов внутренних дел, представляющие взаимный интерес.

Сотрудничество между УМВД России по Псковской области и Общественной палатой продолжается уже несколько лет и осуществляется в различных формах. Проводятся совместные социальные акции и мероприятия, семинары и конференции, посвящённые борьбе с коррупцией, профилактике правонарушений и преступлений, безопасности дорожного движения и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

Сегодня на встрече также рассматривались детали взаимодействия между Общественной палатой и органами внутренних дел в вопросах защиты гражданских прав и свобод.

В конце встречи Алексей Овсянников и Александр Седунов отметили своё стремление продолжать и углублять сотрудничество в реализации федеральных и региональных законов, а также в рамках ранее подписанного соглашения.

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