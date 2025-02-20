Библиотека имени Василёва объединит поколения – министр культуры РФ Ольга Любимова

18:58, 20 февраля 2025, ПАИ

Библиотека имени И. И. Василева – не просто собрание книг, а уникальное мультиформатное пространство, которое станет центром культуры, объединяющим поколения. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, поздравив сотрудников библиотеки и жителей Пскова с открытием нового пространства.

Первыми посетителями обновленной библиотеки имени Василёва стали полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

«Сегодня мы открываем уникальное пространство, которое объединяет традиции и современные технологии, прошлое и будущее, науку и творчество – Историко-краеведческую библиотеку имени Ивана Василева. Псков – это город с богатейшей историей, край воинской доблести, духовного наследия и великих культурных традиций. Еще в XII веке при монастырях здесь создавались первые библиотеки, бережно сохранявшие рукописи и летописи, которые сегодня помогают нам воссоздать облик прошлого. И вот теперь, в самом сердце Пскова, появилась новая точка притяжения, современный культурный центр, где история раскрывается в новом формате», – отметила Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что библиотека – не просто собрание книг, а уникальное мультиформатное пространство. В ней выставочные залы оборудованы мультимедийными экспозициями. Школьники и студенты найдут в помещениях библиотеки новые образовательные возможности, краеведы – редкие архивные материалы, творческие люди – площадку для самовыражения.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вложил свою энергию и знания в создание этого проекта. Уверена, что библиотека станет центром культуры, объединяющим поколения. Желаю вам вдохновения, новых свершений и увлекательных путешествий в мир истории, искусства и литературы», – добавила министра культуры РФ Ольга Любимова.