Александр Гуцан и Михаил Ведерников стали первыми посетителями обновленной библиотеки имени Василёва

18:32, 20 февраля 2025, ПАИ

Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва открыли в Пскове в четверг, 20 февраля. Обновленную библиотеку посетили полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва















































«Говорят, мечты сбываются. У нас вообще получились мечты фантастические. Я думаю, что вы все это увидите вместе с нами», – отметила директор Централизованной библиотечной системы Пскова Галина Большакова

Гости посетили тематические выставочные пространства, панорамное кафе, студию звукозаписи, детскую интерактивную зону, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц- залы.

В честь открытия на стенах здания библиотеки состоится мультимедиа-шоу о великих и значительных для Псковской земли людях и событиях.

Библиотека основана в 1946 году. Она изначально располагалась в Пскове на улице Советской, 25, кв. 6, а затем в помещении первого этажа здания многоквартирного дома № 19а по Октябрьскому проспекту.

К 50-летию со дня основания учреждению присвоили имя в честь краеведа, почетного гражданина Пскова Ивана Ивановича Василёва.

После обращения в адрес президента жителя Пскова было принято решение о расширении площадей под библиотеку. Для расширения площадей историко-краеведческой библиотеки им. И.И.Василёва было принято решение о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на это, а также на техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделили 450,72 млн рублей.

Отметим, что в здании также расместится Туристско-информационный центр Псковской области и филиал национального центра «Россия».