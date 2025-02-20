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Общество

95-летие отмечает жительница Гдовского района Фаина Хапаева

95-летие отмечает жительница Гдовского района Фаина Хапаева. Об этом пишет муниципальная газета «Гдовская заря».

«Поздравительный адрес президента России Владимира Путина, пожелания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и слова восхищение активностью и трудолюбием от районного совета ветеранов имениннице зачитала Вера Кабанова», – пишет газета.

Стихами о юбилее поздравил долгожительницу, которую знает со школьных лет, глава сельского поселения «Спицинская волость» Анатолий Иванов. Он сразу и просьбу озвучил – пригласить через пять лет на 100-летие.

Затем слово взяла начальник территориального отдела Гдовского района комитета по соцзащите Псковской области Татьяна Ломакова. Ей выпала честь вручить Фаине Фёдоровне юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее сообщалось, что юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан ветеранам из Псковской области и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

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