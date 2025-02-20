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Александр Гуцан вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан ветеранам из Псковской области и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония прошла в ресурсном центре регионального филиала фонда «Защитники Отечества». На мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие приглашённые гости.

Юбилейные медали получили ветераны, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Александр Гуцан отметил стойкость и мужество ветеранов, а также поблагодарил их за самоотверженность и веру в победу. После официальной части награждения руководители пообщались с ветеранами за чашкой чая.

Ранее Александр Гуцан вместе с Михаилом Ведерниковым посетили региональный Дом молодёжи в Пскове. Гости ознакомились с работой его площадок. В частности, они зашли в офис регионального отделения «Движения первых». В Школе креативных индустрий Пскова полпреду рассказали о том, как создаётся уникальная серия мультфильмов о псковских барсиках.

Вместе с этим состоялся премьерный показ серии «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко, где также присутствовали Александр Гуцан и Михаил Ведерников. Сюжет фильма раскрыл личность Павла Горбоконенко через воспоминания супруги, матери, близкого друга и учителя.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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Александр Гуцан вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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