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Выставку артефактов псковских поисковых отрядов продемонстрировали волонтёры в Доме молодёжи Михаилу Ведерникову и Александру Гуцану

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан посетили Дом молодёжи, который был открыт в Пскове в начале года. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Скриншоты видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, руководитель псковского отделения «Движения первых» Мария Тучак и другие. Гостям провели экскурсию по пространствам Дома молодёжи.

«Мы одни из первых в России открыли волонтёрский корпус для подготовки добровольцев к 80-летию Победы», – отметил Дмитрий Яковлев. Он также добавил, что ребята пишут письма участникам СВО, участвуют в мастер-классах, в том числе по плетению маскировочных сетей и созданию окопных свечей, выступают волонтёрами на различных мероприятиях.

В Доме молодёжи также работает выставка артефактов, найденных в поисковых экспедициях. «В рамках поисковых экспедиций на территории Псковской области найдены артефакты. Они обнаружены именно нашими молодёжными поисковыми отрядами. Уникальность в том, что все эти предметы те ребята, которые не участвуют в поисковых работах, могут потрогать и сами соприкоснуться с историей. У нас здесь представлены личные вещи, по которым мы можем установить личность погибшего воина: не только по солдатскому жетону, но и по личным вещам, которые подписаны. По этим маленьким крупицам мы собираем историю о погибших воинах», – отметили в Доме молодёжи.

Отметим, новая площадка появилась в регионе благодаря реализации президентского нацпроекта «Образование», который теперь продолжит новый нацпроект «Молодёжь и дети».

Напомним, на четырёх этажах регионального Дома молодёжи размещаются офисы молодёжных общественных организаций, Школа креативных индустрий, Центр добровольчества, здесь же располагается комитет по делам молодёжи Псковской области.

Александр Гуцан и Михаил Ведерников также стали участниками премьерного показа фильма «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», который сегодня проходил в региональном Доме молодёжи.

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