Премьерный показ серии «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко проходит в Пскове

14:48, 20 февраля 2025, ПАИ

Премьерный показ серии «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности» проходит в региональном Доме молодёжи в Пскове. В мероприятии участвуют полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Фильм рассказывает о заместителе командира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, гвардии майоре Павле Горбоконенко. Он погиб 4 июня 2023 года при прорыве националистических групп в Белгородской области. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва







На премьере фильма присутствуют вдова и сыновья Героя России Павла Горбоконенко, представители молодёжных патриотических движений Псковской области, военнослужащие, учащиеся кадетских классов. Сюжет фильма раскрывает личность Павла Горбоконенко через воспоминания супруги, матери, близкого друга и учителя.

Серия «Позывной «Вожак» создана в рамках социального проекта Ресурсного центра добровольчества при содействии Театрально-концертной дирекции Псковской области.