Продажи китайских машин с пробегом в России в январе выросли на 96,6%

08:04, 21 февраля 2025, ПАИ

На 96,6 % в годовом выражении увеличились продажи китайских легковых авто с пробегом в январе в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Всего за этот месяц было продано 17 577 машин. А за аналогичный период прошлого года – 8 942 авто.

В целом доля китайских машин на рынке подержанных авто в России составила 4,2 %.