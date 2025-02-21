Продажи китайских машин с пробегом в России в январе выросли на 96,6%
На 96,6 % в годовом выражении увеличились продажи китайских легковых авто с пробегом в январе в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Всего за этот месяц было продано 17 577 машин. А за аналогичный период прошлого года – 8 942 авто.
В целом доля китайских машин на рынке подержанных авто в России составила 4,2 %.
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