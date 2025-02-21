Спрос на сотрудников с высшим образованием вырос в Псковской области почти на 30%

10:26, 21 февраля 2025, ПАИ

Спрос на сотрудников с высшим образованием в Псковской области в январе-феврале 2025 года вырос на 27 % по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

В целом с января по февраль этого года работодатели Северо-Западного федерального округа разместили более 54 тысяч вакансий для специалистов с высшим образованием, а потребность в них возросла на 26 %.

Потребность в кадрах со средним специальным образованием тоже есть: за указанный период наниматели разместили более 28 тысяч предложений, что на 55 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также при поиске кандидата 59 % работодателей смотрят на наличие профессиональной переподготовки, а за последние четыре года доля бизнеса, который отслеживает, проходил ли потенциальный сотрудник курсы переподготовки, выросла на 7 %.

Для 30 % компаний СЗФО важно наличие у исполнителя стажировки, для 29 % – второго высшего образования, для 22 % – магистратуры, а ещё для 10 % – пройденных онлайн-курсов. Только 23 % работодателей готовы принять на работу человека, который прошёл только онлайн-курсы.